Marrakech: le verdict est tombé pour les assassins d’un Français

Le verdict est tombé pour les accusés d’assassinat d’un ressortissant français et du dépeçage de son cadavre dont ils ont jeté les morceaux dans des poubelles publiques.

Ainsi, la Chambre criminelle près de la Cour d’appel de Marrakech a condamné, mardi dernier, la principale mise en cause à la prison à perpétuité. L’amant d’Ahlam, un soldat, a écopé de vingt ans de prison ferme, alors que son amie, une masseuse, a été condamnée à une peine de trois ans de prison, ainsi d’ailleurs qu’une autre personne impliquée dans ce macabre dossier.

Al Massae rappelle que cette affaire remonte au dimanche 25 juin de l’année dernière lorsque des éléments de la police judiciaire de Marrakech avaient procédé à l’interpellation d’Ahlam, de son amant et d’un autre individu. Ils avaient ensuite été déférés devant le procureur général près la Cour d’appel de Marrakech, accusés d’avoir assassiné un ressortissant français et d’avoir dépecé son cadavre.

Ben Brahim