Marrakech: les flammes ravagent une célèbre boîte de nuit (VIDEO)

Les autorités locales et les éléments de la protection civile sont intervenus pour maîtriser l’incendie et secourir les clients et les employés, qui s’étaient déplacés à proximité du bâtiment.

Un incendie s’est déclenché ce vendredi 29 décembre dans l’une des plus grandes boîtes de nuit du quartier Agdal, à Marrakech. D’après une source de Le Site info, le feu n’a pas fait de victimes mais des dégâts matériels sont à déplorer. Les flammes ont ravagé le premier étage des lieux à cause d’un court-circuit dû à une fuite de gaz des bonbonnes du chauffage d’appoint.