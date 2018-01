Marrakech: le CHU Mohammed VI réalise une prouesse chirurgicale

Cette intervention qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, a duré 14 heures, 4 heures pour assurer le prélèvement des deux foies gauches et 10 heures pour le temps chirurgical de la transplantation, précise le communiqué, ajoutant que les deux donneuses et le receveur sont actuellement en réanimation chirurgicale afin de leur assurer une bonne prise en charge.

Selon un communiqué du CHU, cette transplantation qui est la première de son genre en Afrique et la septième au monde, a été réalisée par le comité greffe hépatique du CHU en collaboration avec l’équipe de chirurgie hépato-biliaire de l’hôpital Beaujon de Paris, représentée par Dr. S. Dokmak et Dr. B. Aussilhou, sous les directives de Pr. Jacques Belghiti, à partir de don de foies gauches intrafamilial, de deux sœurs en faveur de leur frère, âgé de 56 ans, qui souffrait pendant de longues années des complications liées à la cirrhose post-hépatite virale B.