Marrakech: le Blue Whale Challenge a failli tuer un adolescent

Alertés, le staff médical et les autorités locales ont entendu Brahim qui a avoué ce qu’il cachait pendant des mois. C’est l’amour de l’aventure, selon lui, qui l’a poussé à s’engager dans Blue Whale Challenge, sous-estimant le pouvoir de ce jeu morbide. Réalisant 30 défis sur 50, l’étudiant a confié qu’il s’est gravé une baleine au bras, a regardé des films d’horreur pendant la nuit, visité des lieux effrayants, écouté une musique étrange envoyée par les responsables du jeu et s’est fait mal en se plantant un clou dans la cuisse. Ces derniers lui demandaient également quelques informations sur les membres de sa famille pour, selon eux, instaurer une certaine confiance entre les deux parties.

Selon le journal Akhbar Al Yaoum, l’état de Brahim commençait, depuis quelques jours, à inquiéter ses parents. La victime a perdu énormément de poids, ne mangeait plus, a abandonné ses études et sombrait de jour en jour dans le chagrin et la solitude. Si la mère de Brahim liait ces changements au fait que l’adolescent passait des nuits blanches sur internet, l’infirmière, pendant la mise en place de la perfusion intraveineuse, a découvert la vérité: une baleine était gravée sur le bras de la victime.