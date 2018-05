Marrakech: ils se convertissent à l’islam le troisième jour du Ramadan

Un Français, 50 ans et un jeune Coréen du nord, 22 ans, ont décidé de se convertir à l’islam au Maroc, dans la ville ocre. Cette double conversion a eu lieu le troisième jour de ce mois mois sacré de Ramadan. Et c’est à la mosquée de la Koutoubia que les deux hommes ont prononcé Chahada, la profession de foi musulmane. Ceci en présence du psalmodieur Ouadia Chakir et de très nombreux croyants venus accomplir la prière de « tarawih ». Après cette émouvante cérémonie, le Français s’est choisi comme prénom celui de « Talal, alors que le jeune Coréen du nord a opté pour celui du Prophète, Mohamed.

