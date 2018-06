Marrakech: ils cambriolent la villa d’un gouverneur

Des sources concordantes de Le Site info révèlent que les premières investigations ont été diligentées par les autorités locales, en collaboration avec la gendarmerie d’Asni, après le cambriolage d’une villa sise dans une ferme de Marghane, commune d’Ouirgane. Les enquêtes ont permis de mettre la main sur les quatre individus, tous originaires de Marghane, auteurs du vol de meubles de la villa cambriolée. Celle-ci appartient à un gouverneur, exerçant dans les provinces sud du Royaume. Les quatre cambrioleurs ont été identifiés en un temps record et interpellés, alors que les meubles volés ont été récupérés. Après complément d’enquête, les mis en cause ont été placés en garde à vue, sur instructions du procureur général compétent, en attendant d’être déférés devant la justice. Ben Brahim

