Marrakech: Hicham, six ans, disparu depuis 15 jours

Après Ghazal, c’est au tour de Hicham Aït Abdellah, six ans, d’être porté disparu. Depuis le 14 mai, date de sa disparition, sa famille, originaire de Douar Sraghna, à Marrakech, broie du noir et commence à perdre espoir.

« Hicham jouait à quelques mètres de la maison vers 7 heures. Ses tantes, sur le chemin de l’école, ont constaté son absence, lui qui ne s’éloigne jamais. On a beau chercher, en vain », confie à Hespress, la voix brisée, le père de l’enfant disparu. Il a souligné que la famille s’est rendue aux orphelinats et aux hôpitaux et alerté les autorités, ajoutant que « pour l’instant, aucun indice n’a été retrouvé ».

« Hicham parle bien et connait son nom, son prénom et l’adresse de la maison. Il peut communiquer ces informations à n’importe qui », a-t-il précisé.

Pour sa part, la grand-mère du petit garçon lance un cri du cœur et appelle les Marocains à aider cette famille à retrouver son fils. « Cela fait deux semaines qu’on est à sa recherche, mais sans résultat. On ne sait même pas s’il est encore en vie. Tous les scénarios noirs me traversent l’esprit depuis sa disparition: a-t-il été kidnappé par une femme stérile ou a-t-il été jeté dans un puits? », a-t-elle regretté, ajoutant que la mère de l’enfant, sous le choc, a également disparu.

« Je ne sais plus qui chercher, Hicham ou sa mère. Je vais mourir si je ne retrouve pas mon petit-fils, il est ma raison de vivre. Je vous en supplie, aidez-nous à le retrouver », a imploré la grand-mère.

Un numéro a été mis à disposition: 0699 32 18 44

N.M.