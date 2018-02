Marrakech: elles font un don d’organe pour sauver leur frère (VIDEO)

Et c’est grâce à la générosité fraternelle de ses deux soeurs que la patient, qui souffrait depuis de longues année, a pu être sauvé. En effet, elles n’ont pas hésité à faire don d’une partie du foie respectif de chacune. La délicate opération a duré pas moins de 14 heures, sans compter les 4 heures pour transporter les foies des deux donneuses et 10 heures pour la greffe dans le corps du patient.

