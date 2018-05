Marrakech: elle accouche de sextuplés après 7 ans d’attente (VIDEO)

C’est une histoire surprenante qui est arrivée à Khadija, une femme originaire de Marrakech, qui a eu six jumeaux, jeudi dernier.

Khadija s’est retrouvée enceinte de cinq bébés, avant de se rendre compte lors de son accouchement qu’elle était enceinte de six jumeaux, quatre garçons et deux filles. Cela faisait 7 ans qu’elle essayait d’avoir un enfant.

« On m’a dit que j’étais enceinte de cinq bébés au début de ma grossesse. Au moment de l’accouchement, on m’a annoncé que j’avais six jumeaux et non pas cinq », raconte Khadija.

Selon le médecin qui a procédé à l’accouchement de Khadija, Docteur Youssef Zaeri Ljabri, « il faut faire très attention au rythme respiratoire de ces bébés, le rythme d’allaitement… Vu que c’est une grossesse à risque, les bébés et la maman ont besoin de soins et d’un suivi quotidien pendant une longue période ».

Khadija a accouché par césarienne à son septième mois. D’après son époux, « les bébés se portent bien ». Il est « très heureux de ces nouvelles naissances ».

D.K.