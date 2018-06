Marrakech: deux jeunes surpris en pleins ébats sexuels avec des mineures

Et d’ajouter qu’ils ont été placés en garde à vue et auditionnés avant d’être déférés devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech.

Originaires de la commune Oulad Berhil (province de Taroudant), les deux mis en cause âgés de 19 et 20 ans, ont parcouru plusieurs kilomètres à moto pour arriver à leurs fins, précisent les mêmes sources. Ils avaient pris contact avec les jeunes filles via WhatsApp.