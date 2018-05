Marrakech: deux femmes voulaient enterrer le cadavre d’un nourrisson

Certaines personnes ont pour credo: « On achève bien les bébés » pour des raisons blâmables par la société.

Deux parmi elles ont été appréhendées par des éléments de la préfecture de la Sûreté nationale de Marrakech, après avoir été encerclées et empêchées de fuir par un groupe de citoyens, rapporte le quotidien Al Massae de ce lundi 14 mai.

Les deux mises en cause ont été surprises en train d’enterrer le cadavre d’un nourrisson au cimetière Bab Lakhmis de la ville. Le petit corps a été déterré et remis à la morgue de Bab Doukkala, sur ordre du procureur général compétent, pour complément d’enquête sur la cause du décès. Les deux femmes, elles, ont été remises aux services de la préfecture de la Sûreté nationale et une enquête est diligentée afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette macabre affaire.

Ben Brahim

