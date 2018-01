Le conducteur roulait à une vitesse folle, les trois occupants criant à tue-tête. Le 4×4 a fini par percuter six voitures stationnées près d’une boîte de nuit. L’accident a causé d’importants dégâts aux voitures dont l’une appartient au propriétaire du night club. Quant au chauffard, il a été grièvement blessé lors du terrible choc et transféré aux urgences, pendant que ses deux compagnons ont été arrêtes par des agents de sécurité de la boîte de nuit alors qu’ils tentaient de prendre la fuite.

