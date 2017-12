L’histoire a commencé lorsqu’un client a emprunté un taxi, demandant au chauffeur de l’emmener au quartier Sidi Youssef Ben Ali. Une fois arrivé, ce dernier a été attaqué par le client sous la menace d’arme blanche. Le mis en cause s’est ensuite dirigé vers une destination inconnue, laissant derrière lui le conducteur désemparé dans la rue. Alertée, les éléments de la police ont réussi à repérer la voiture volée en utilisant le GPS. C’est alors qu’une véritable course-poursuite dans les avenues de la ville a démarré. L’homme a finalement été inculpé alors qu’il tentait de s’échapper au niveau de l’avenue Abdelkrim Khattabi, abandonnant le petit taxi. Le véhicule a été rendu à son propriétaire et le mis en cause est actuellement en garde à vue en attendant la conclusion de l’enquête lancée sur instructions du parquet général pour élucider les circonstances de l’incident.

