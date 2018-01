Marrakech: les conducteurs en colère à cause des panneaux d’interdiction

Les chauffeurs de taxi n’ont d’ailleurs pas hésité à tacler le conseil communal qui, selon eux, n’a pas pris la peine d’informer au sujet de ces panneaux et de sensibiliser avec des affiches d’indication. «Le conseil l’a décidé du jour au lendemain. C’est illogique !», regrettent-ils, ajoutant que cette nouvelle décision a bloqué les activités commerciales de la région et poussé les conducteurs à changer de routes pour éviter les contraventions.

Ce dernier a, en effet, mis en place de nouveaux panneaux de signalisation dans la région de Guéliz, au niveau de plusieurs avenues et ruelles à proximité du Carré Eden et de Yaâkoub El Mansour qui connaissent généralement une grande affluence. Selon des sources de Le Site info, cette nouveauté a lourdement perturbé la circulation, surtout au niveau du boulevard Mohammed V, connu pour ses embouteillages fréquents.