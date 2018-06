Marrakech: les chiffres de la criminalité pendant Ramadan

Concernant la sécurité routière, 775 infractions au code de la route ont été enregistrées, 1.709 amendes ont été recouvrées et 235 véhicules et 100 motocycles ont été réquisitionnés, tandis que 424 permis de conduire ont été retenus.

Les opérations sécuritaires effectuées durant cette période ont soumis quelque 9.524 personnes à des contrôles d’identité avec 168 personnes ne détenant pas des pièces d’identité, prêté aide et assistance à 628 personnes vivant dans la mendicité et le vagabondage en les soumettant à la Maison de bienfaisance (Dar Al Bir wa Al Ihssane), et ont assurer le transfert de 94 personnes souffrant de troubles mentaux vers un établissement hospitalier compétent.