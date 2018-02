Marrakech: un « tombeur de filles » arrêté pour viol

Il est accusé de les avoir violées au milieu de nulle part avant de les abandonner dans un état lamentable. D’après une source de Le Site info, « le mis en cause profitait de sa beauté et de son corps bien sculpté pour attirer les femmes en leur promettant le mariage ». Lorsqu’il réussissait à faire tomber sa conquête, il l’emmenait dans des endroits sombres de la région à bord de sa moto pour la violer et l’abandonner par la suite, précise notre source.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK