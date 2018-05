Marrakech: 25 ans de prison pour le fils d’un ex-sécuritaire

Alertées, les autorités sécuritaires n’avaient pas mis longtemps pour élucider les circonstances de ce crime et d’en identifier l’auteur. Celui-ci a été interpellé juste quelque temps après avoir commis le meurtre et placé en garde à vue pour complément d’enquête sous le supervision du parquet général compétent.

Les faits remontent au 21 décembre de l’année dernière quand une brigade a découvert le cadavre d’un homme au douar Jdid, dit « douar des ténèbres ». L’enquête a révélé que Mehdi B., la victime, était âgé de 42 ans, marié, père de trois enfants et dont l’épouse était enceinte. Le cadavre trouvé gisant dans son sang portait des traces de coups et de profondes blessures.