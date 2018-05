Maroc Vs Iran: le Qatar et les EAU soutiennent le Royaume

Les internautes ont lancé le hashtag "On ne veut pas d’excuses, on exige la baisse des prix".

Rappelons que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita a annoncé, mardi, que le Maroc a décidé de rompre ses relations avec l’Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au Polisario.

« Les Emirats seront à côté du Royaume du Maroc frère face à tout ce qui attente à sa sécurité, stabilité et intégrité territoriale », lit-on dans le communiqué relayé par l’agence émiratie de presse, relevant que les Emirats font front commun avec le Maroc en ce qui concerne les mesures prises par le Royaume face aux ingérences claires de l’Iran et réaffirme sa position « historique de principe de soutien à l’intégrité du territoire marocain ».

« L’Etat des Emirats arabes unis, qui condamne avec la dernière énergie les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures du Maroc, à travers sa milice terroriste du Hizbollah, qui entraîne des éléments du Polisario afin de déstabiliser la sécurité du Royaume du Maroc frère, réaffirme son soutien au Maroc en tout ce qui concerne sa sécurité et sa stabilité, dont sa décision ferme vis-à-vis des ingérences iraniennes », indique un communiqué du ministère émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Dans un communiqué publié par l’agence de presse qatarie, le ministère des Affaires étrangères a souligné « l’importance du respect des principes régissant les relations entre les Etats, avec à leur tête le respect de la souveraineté », ainsi que « la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et la résolution des différends à travers le dialogue et les moyens pacifiques reconnus à l’échelle internationale ».

Le Qatar a fait part, mardi soir, de sa profonde et totale solidarité avec le Maroc dans « la préservation de la sécurité et l’intégrité de son territoire face à toute tentative de saper cette intégrité, ou de viser sa sécurité et celle de ses citoyens ».