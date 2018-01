Maroc: voici le nouveau timbre pour renouveler votre passeport (photo)

C’est en effet ce qu’a décidé le projet de loi de finances 2018. D’après une note de la Direction générale de impôts, cette dernière met à la disposition des citoyens deux timbres indiquant les quotités respectives de 300 et 200 dirhams, qui tiendront lieu de timbre de 500 dirhams et seront simultanément utilisés pour remplir les formalités de demande de passeport ou de prorogation.

