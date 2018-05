Maroc: un nouveau numéro pour dénoncer la corruption

Le président de la FRMF a affirmé que le choix des fédérations doit «prendre en compte la capacité du Mondial à favoriser le développement social et économique d’un pays et de tout un continent

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK