Maroc: un nouveau mouvement pour « stopper le boycott »

Un mois après le lancement de la campagne de boycott de certains produits de consommation, un mouvement vient de voir le jour sur les réseaux sociaux visant à stopper la campagne et à défendre les intérêts des entreprises ciblées.

«Mouhafidoune» a été au départ lancé par les employés des Eaux d’Oulmès afin de redorer le blason de l’entreprise et celui des deux autres.

Sur Facebook, une page a été créée dans ce sens pour contrer la campagne et réunir et les employés des entreprises et les Marocains anti-boycott. «Cette campagne menace des milliers de familles. Les boycotteurs n’ont qu’un seul but: briser l’économie nationale et faire fuir les investisseurs étrangers», peut-on lire sur la page.

Le mouvement a également créé une chaîne Youtube et publié, ce 23 mai, sa première vidéo où une bouteille de Sidi Ali discute avec un boycotteur et défend les Eaux d’Oulmès.

M.B.H.