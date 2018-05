Maroc: un ministre du gouvernement soutient la campagne de boycott

Yatim a également précisé que les réseaux sociaux ne connaissent pas la censure et souligné que cette campagne a connu un grand succès parce qu’elle est menée par une importante catégorie de Marocains. «Il faut écouter les revendications des boycotteurs, d’autant plus qu’elles sont logiques», a-t-il conclu.

Il s’agit du ministre de l’emploi et de l’intégration professionnelle, Mohamed Yatim, qui a affirmé que «Mokatioune» reflète la force, la volonté et la clairvoyance des Marocains.