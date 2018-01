Maroc: un entrepreneur et un gérant de société devant la justice pour corruption

Après l’enquête préliminaire, la Cour a décidé de séparer le dossier des agents de sûreté de celui des autres mis en cause et ordonné de placer en détention, à la prison locale Al Arjat, cinq prévenus et d’accorder la liberté provisoire au sixième.

Un entrepreneur, membre d’un parti politique, un gérant de société et un fonctionnaire de la Commune urbaine de Salé, poursuivis en état d’arrestation, ont comparu, vendredi, devant le tribunal de première instance de Salé pour “corruption et chantage”.