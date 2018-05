Maroc: un conseiller communal s’immole par le feu

Une discussion entre le vice-président de l'arrondissement Jnane El Ward, à Fès, et des employés de la société "Ozone, environnement et services", s'est transformée en débat musclé et en pugilat.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK