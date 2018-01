Maroc: qui est la nouvelle Miss Amazigh ? (VIDEO)

Pour la 5ème édition du concours annuel Miss Amazigh et après une première sélection de plus de 50 candidates, la jeune étudiante à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, Siham Elazzaoui, âgée de 24 ans a été couronnée samedi 20 janvier, lors d’une cérémonie tenue à Agadir.

Les candidates ont été sélectionnées selon les critères suivants: la maîtrise de la langue amazighe, l’âge qui devrait être entre 18 et 28 ans, l’aspect vestimentaire, la beauté et surtout le niveau scolaire. Notons que l’heureuse lauréate est titulaire d’un diplôme en gestion d’entreprises.

La nouvelle Miss Amazigh a confié à Le Site info que le but de sa participation à ce concours est la promotion de la langue et de la culture Amazigh au niveau mondial. « Je veux prouver que les femmes amazighes, malgré leurs appartenances à des familles conservatrices, sont des femmes instruites et compétentes qui ont pu s’imposer dans différents domaines », insiste la jeune femme.

S.L.