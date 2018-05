Maroc: prison ferme pour un infirmier harceleur

Un infirmier a été condamné à un mois de prison ferme et à une amende de 1500 DH par le tribunal de première instance de Kelaât Sraghna. Le mis en cause a été confondu par une vidéo le montrant en train de harceler une jeune fille et lui proposant des relations sexuelles contre paiement en argent sonnant et trébuchant.

D’après des sources de Le Site info, le procès a duré quelque trois heures. Et l’infirmier a fini par avouer ce qu’on lui reprochait et ce, malgré la défense qui a vainement essayé de donner une autre version fallacieuse de l’affaire. A noter également que pendant l’audience, la jeune fille, victime du harcèlement, a perdu connaissance dans la salle.

D’un autre côté, la population de Béni Amar, dans la province de Kelaât Sraghna, avait auparavant organisé une manifestation devant le Centre de santé où exerçait le mis en cause en protestation contre le comportement indigne de celui-ci et, particulièrement, contre l’état des lieux défaillant dudit centre.

Ben Brahim