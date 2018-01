Le Maroc ouvre une enquête sur la queue de dinosaure vendue au Mexique:

D’une longueur de 4 mètres et 180 kg, la queue a été proposée à un prix de réserve de 1,8 million de pesos mexicains (95 805 dollars), selon l’organisateur Morton’s Auction House. Toute somme supérieure au prix de réserve a été reversée à la BBVA Bancomer Foundation pour aider à financer la reconstruction de quelque 5.000 écoles endommagées après les deux séismes qui ont touché le Mexique en septembre dernier et qui ont fait plus de 480 morts.

