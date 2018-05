Maroc: n’achetez pas n’importe quelles dattes pendant Ramadan

Le Maroc et la Corée du Sud ont convenu de renforcer leur partenariat et leurs consultations politiques régulières/

Il est vrai que le commerce des dattes connaît un grand développement pendant le mois béni de Ramadan, mais l’objectif d’améliorer plus le chiffre d’affaires des vendeurs locaux reste largement tributaire de l’effort collectif de mobilisation contre la vente illégale des dattes d’origine non identifiée.

Ces indicateurs socio-économiques traduisent parfaitement l’importance cruciale que revêt le secteur dattier pour la région qui compte plus de 4,5 millions de palmiers sur une superficie totale de 43.000 hectares et dont la production a atteint l’année dernière 101.000 tonnes.

C’est pourquoi, même si le commerce clandestin des dattes a enregistré une baisse ces dernières années, les services de contrôle concernés sont interpellés à redoubler d’efforts et à faire preuve de plus de vigilance pour endiguer le trafic illicite de ce fruit.

Aussi, la consommation moyenne des dattes par an et par habitant à l’échelle nationale est de 3 kg seulement, contre 11 kg à Drâa-Tafilalet, cette donne explique l’importance de la datte dans le régime alimentaire de la population locale.

En effet, la vente des dattes d’origine inconnue sur le marché local n’échappe presque à personne et cette pratique malveillante à combattre prend encore plus d’ampleur durant le mois sacré de Ramadan.