Maroc: l’Intérieur utilise des drones pour enquêter

D’autres secrétaires auraient empêché que des plaintes de citoyens arrivent chez les gouverneurs, enfonçant, à leur passage, les chefs de services des affaires générales, accusés de couvrir de graves irrégularités. Ce service est effectivement chargé du contrôle et la vérification du travail des Caïds et des Cheikh.

Abdelouafi Laftit, ministre de l’intérieur, s’apprête à faire tomber de nouvelles têtes parmi les agents d’autorités, les secrétaires généraux en particulier. Selon Assabah, des commissions centrales ont été envoyées à plusieurs provinces afin d’enquêter sur des rapports élaborés par des secrétaires généraux et qui ont été contestés par des Caïds et des présidents d’arrondissements.