Maroc: les libertés sexuelles enseignées dans les écoles?

Dans une interview accordée à Febrayer, Ayouch a exigé l’enseignement de la liberté de culte et de sexe dans les établissements scolaires, afin de dépasser le «sous-développement» qui règne au Maroc. «L’islam est une religion d’ouverture qui promeut les libertés sur différentes questions», a-t-il expliqué, précisant que toute personne est libre de son corps et de ses croyances.

