Maroc: l’évasion d’un baron de la drogue fait tomber des sécuritaires

Toutes ces données conues et, après l’évasion rocambolesque de l’hôpital Ibn Sina de Rabat, il est attendu que d’autres sécuritaires soient dans le collimateur des enquêteurs et risquent gros au cas où leur implication s’avérerait.

Etant donné que cette évasion est la deuxième du nom du détenu, la première ayant eu lieu il y a 15 ans de cela, avec un autre trafiquant, lors de leur transfert d’une prison de Marrakech à celle de Béni Mellal, révèlent des sources du journal Des inconnus avaient alors intercepté près d’un pont le véhicule transportant les deux détenus qui sont parvenus à prendre la poudre d’escampette. Et alors que Laaroussi a été retrouvé et interpellé en 2006, son complice est toujours dans la nature depuis cette évasion.

Un détenu qui est parvenu à s’échapper de l’hôpital sur une chaise roulante, avec la complicité d’individus déguisés en policiers et en gardiens de prison, puis qui disparaît dans la nature à bord d’une voiture, donne à réfléchir. Ce que les limiers de la police judiciaire n’ont pas manqué de faire pour découvrir le pot aux roses. Ainsi, l’enquête a révélé que des uniformes que portaient les complices du trafiquant appartiennent à des gardiens de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). De même qu’un agent de sécurité, qui était en train de faire sa prière du matin, a pu apercevoir Charif Laaroussi sortir de l’hôpital sur une chaise roulante, avant que ses complices, en un tournemain, ne le débarrassent de ses menottes.