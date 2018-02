Maroc: lettre émouvante d’excuses d’une élève à son enseignante

C’est tellement rarissime et inédit que le fait mérite d’être connu, reconnu et applaudi! Un (e) apprenant(e) qui s’excuse par un mot à son professeur est devenu une denrée rare dans nos murs. Ceci, à l’heure où celui qui « a failli être prophète » est malmené, insulté, agressé à l’arme blanche en pleine salle de cours, dans la cour de récréation, dans la rue, voire chez lui.

Quel plaisir de voir une jeune collégienne adresser un mot d’excuses émouvant, attendrissant à son enseignante! Un vrai baume au coeur par les temps maussades qui courent où il ne fait pas bon d’avoir osé embrasser « le métier des mots/ maux ».

« Pardonnez-moi! J’ai fauté vis-à-vis de vous, lundi dernier, et l’erreur est humaine. J’ai honte et c’est à cause du stress des devoirs et des mauvaises notes que j’ai mal agi », écrit cette élève. Surtout, ajoute-elle à l’adresse de l’enseignante que « vous êtes gentille avec moi ».

Cette lettre d’excuses manuscrite n’a pas manqué d’interpeller les réseaux sociaux. Et les internautes, à leur tour, ont vivement exprimé leur admiration à la jeune collégienne et ont loué sa bonne éducation et ses bons sentiments.

Qu’importe si la Toile a omis de citer le nom de la collégienne, celui de son enseignante, de la matière de sa spécialisation, du nom de l’établissement, de la ville…! Le plus important , c’est que cela s’est passé chez nous, au Maroc.

Félicitations, petite fille, perle rare de nos jours! Comme le dit le dicton du cru: « Que Dieu fasse que les personnes de ton genre croissent et et se multiplient! ». Vieux pieux? Touchons du bois et espérons des jours meilleurs au sein de nos établissements scolaires et que le respect dû aux enseignants reviendra au grand galop, comme le naturel que des énergumènes faits apprenants ont chassé! Amen!

Larbi Alaoui