Maroc: les proches d’un ministre en exercice cambriolés

Alors qu’il a été procédé à la saisie du camion utilisé pour transporter les biens et objets volés, les trois mis en cause ont été placés en garde à vue en attendant d’être déférés devant la justice.

Des sources de Le Site info déclarent que ces nombreux cambriolages, ayant visé des maisons, ont alerté la gendarmerie. Celle-ci n’a eu de cesse de retrouver les traces des auteurs. Les investigations ainsi diligentées ont donné leurs fruits et trois membres de la bande ont été identifiés et interpellés. Alors qu’un avis de recherche a concerné le quatrième acolyte qui a réussi à prendre la poudre d’escampette.