Maroc: les médecins du privé tapent du poing

Par ailleurs, le communiqué précise que deux autres demandes seront à l’ordre du jour, d’un côté la révision de la tarification nationale de référence, qui est fixée à cette date, à 80 DH pour une consultation chez un médecin généraliste et à 150 chez un spécialiste. De l’autre, un impôt sur le revenu très élevé, qui est à plus de 38%, contre seulement 10% pour les sociétés.

Les revendications du syndicat rentrent dans le cadre de l’exercice illégal de la médecine et le temps plein aménagé, (TPA.) Dans un communiqué, le syndicat estime que le TPA qui avait été instauré en 1996 pour une durée de 5 ans a pris fin légalement en 2001 et il n’existe plus aucun cadre légal pour cette pratique.