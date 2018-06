Maroc: les « mangeurs de Ramadan » doivent-ils être sanctionnés? (Sondage)

Fermeté ou tolérance dépendent aussi des régions du Royaume, selon le sondage. Ainsi, les Marocains au nord et au nord-est du pays sont pour l’application stricte des sanctions à l’encontre des « déjeûneurs ». En revanche, ceux des provinces sud du Royaume expriment une sorte de clémence vis-à-vis des gens qui mangent et boivent pendant Ramadan.

L’enquête révèle que ce sont les hommes de 45 à 54 ans, originaires du monde rural, qui sont les plus hostiles aux « mangeurs de Ramadan ». Les Marocaines, elles, sont plus tolérantes, « moins catégoriques » sur la question, selon le sondage..

Le sondage a été fait par téléphone et a ciblé 1000 personnes constituant « un échantillon représentatif de la population marocaine ». Et si 62% sont favorables à des sanctions contre les « mangeurs de Ramadan », 22% sont contre. Alors que 7% se sont dit « indécis » et 3% ne se sont pas prononcés sur la question.

A rappeler que les « déjeûneurs » sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison ferme. A rappeler également qu’une frange des citoyens faisant partie de la majorité silencieuse, qu’aucun sondage ne cite, pense que les « déjeûneurs » sont libres de faire ce qu’ils veulent chez eux mais sont tenus de respecter l’espace public. Et ce, en conformité avec le principe citoyen de « la liberté des uns s’arrête là ou commence celle d’autrui ». Mais que pense la presque majorité des Marocains. Sanctions ou pas? Tolérance zéro ou fermeté à tous azimuts?