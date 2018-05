Maroc: les FAR réceptionnent un nouveau lot de chars américains

Le port de Casablanca vient de recevoir de nouveaux armements lourds américains, dont 42 chars Abrams M1A1. Le quotidien Al Massae de ce mercredi 2 mai relève que de grands camions, escortés par des des unités spéciales des Forces armées royales, sont venues réceptionner ce matériel militaire, faisant partie d’un nouvel accord maroco-américain.

Les sources du journal assurent qu’avec ce nouvel arrivage, le total des chars Abrams de ce type atteint le chiffre de 400 unités en possession de l’armée marocaine. Tout cet armement a pris la direction de Nouasseur afin de finaliser les clauses de cette nouvelle acquisition.

Et ce, avant son acheminement vers les provinces sud du Royaume, dans le cadre des mouvements des FAR dans la zone tampon zone, menacée par les provocations belliqueuses et incessantes des séparatistes du Polisario et leurs vaines violations de l’accord du cessez-le-feu de 1991.

D’un autre côté, et d’après des rapports militaires internationaux, les chars de combat Abrams de troisième génération, que possèdent actuellement les FAR, sont sophistiqués et leurs caractéristiques techniques sont exceptionnelles. Entre autres, ils bénéficient d’un système de protection NBC, d’un télémètre laser et d’un gyro-stabilisation du canon.

A noter que le nouvel arrivage de cet armement lourd et de chars Abrams fait suite à la visite d’une importante délégation de hauts responsables marocains au Pentagone. Il concerne en particulier l’armement destiné aux Forces royal air, ainsi qu’à l’armée de terre marocaine.

Toujours d’après les sources du journal, les accords signés par les FAR avec les USA, et dont la date d’expiration a été fixée au 13 avril 2020, concernent également l’acquisition de missiles et de pièces de rechange de chars de combat.

Larbi Alaoui