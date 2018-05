Maroc: le prof qui avait tabassé une élève a été libéré

Rappelons que la Coordination nationale de l’enseignement au Maroc, avait exprimé sa solidarité avec l’enseignant, et avait demandé sa relaxe. Pour elle, le professeur « a été victime d’un piège ourdi par sa classe qui lui avait fait perdre le contrôle de ses nerfs à cause des provocations de l’une de ses élèves en plein cours ».

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK