Maroc: le fisc traque les cliniques privées

Les cliniques et les cabinets privés ont vécu une grande opération de contrôle par les services des impôts. Selon le journal Assabah, ces derniers ont relevé plusieurs irrégularités au niveau de ces établissements, à l’instar des honoraires non déclarés des médecins ou encore des prestations prises en charge par les compagnies d’assurance.

