Maroc: le Conseil supérieur de sécurité va bientôt voir le jour

Le Conseil supérieur de sécurité, prévu par la Constitution de 2011, verra le jour dans les prochaines semaines. D’après une source de Le Site info, le choix a été fait en début d’année concernant les profils adéquats, de différentes spécialités, qui formeront les services administratifs du conseil.

Notre source a confié qu’aucun concours de recrutement n’a été lancé dans ce sens, les candidats, lauréats de grandes écoles supérieures au Maroc, étant choisis en personne. Ces derniers ont été contactés en janvier 2018 via leurs boites mail et informés pour se rendre à Rabat, passer l’entretien écrit en mars et l’oral en mai.

La même source a ajouté que le Conseil a besoin de plusieurs spécialités dans ses services comme les sciences politiques, l’économie, la traduction, l’ingénierie informatique et autres.

Le Conseil supérieur de sécurité, qui sera présidé par le roi Mohammed VI, est une instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également à l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire.

Selon la constitution, le souverain peut déléguer au chef du gouvernement la présidence d’une réunion du Conseil, sur la base d’un ordre du jour déterminé. En plus du chef de l’Exécutif, le Conseil comprendra le président de la chambre des représentants, le président de la chambre des conseillers, le président-délégué du conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les ministres chargés de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l’administration de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations compétentes en matière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces armées royales et toute autre personnalité dont la présence est utile à ses travaux.

S.L.