Maroc: la campagne de boycott bientôt dans la rue?

Maroc – Le boycott de produits de certaines sociétés renommées de la place, initié sur les réseaux sociaux, pourrait se déplacer de Facebook à la rue.

C’est en tout cas ce que préconisent des internautes qui demandent l’organisation d’une marche de protestation contre la cherté des prix. Ceci, ce dimanche 29 avril, à Casablanca.

Sauf que tous les Marocains n’adhèrent ni au boycott, ni à l’organisation de manifestation et se posent même des questions sur le pourquoi et le comment de telles démarches. Surtout lorsque l’on sait que le boycott ne vise que trois sociétés et exclusivement leurs produits.

De là à penser qu’il y a anguille sous roche, il n’y a qu’un pas que de nombreux Marocains n’ont pas hésité une seconde à franchir. « Le vrais desseins du boycott et de la marche, prévue dimanche, visent autre chose que la défense du consommateur contre la cherté des prix », pensent-ils.

D’autres internautes, soucieux de la quiétude et de sécurité des citoyens et de leurs biens, tout en adhérant à l’appel au boycott, déconseillent de déplacer le mouvement dans la rue et préfèrent qu’on le laisse cantonné à Facebook. Ces citoyens, sans doute plus conscients que d’autres, plus raisonnables et plus civiques (selon ceux qui partagent leur choix), craignent un quelconque débordement manipulé par certaines parties qui ont intérêt à semer la zizanie. Voire à enflammer, non plus la Toile, mais le pays pour des raisons pas si convaincantes qu’elles semblent le paraître au citoyen lambda. Ce dernier croyant sincèrement que les initiateurs pensent, d’abord et surtout, à son intérêt de consommateur lésé.

Dans tous les cas de figure, le peuple marocain sait comment séparer le bon grain de l’ivraie, suivra son intuition et saura défendre ses causes justes, légitimes et citoyennes. Que l’on se le dise!

Larbi Alaoui