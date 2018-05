Maroc-Iran: Mohammed VI s’entretient au téléphone avec le roi Salmane

Le roi Mohammed VI a reçu, ce jeudi 3 mai, un appel téléphonique du roi d’Arabie Saoudite Salmane Ben Abdelaziz, a indiqué l’Agence de presse saoudienne SPA.

Lors de cet entretien, le roi Salmane a réitéré le soutien de l’Arabie Saoudite au Maroc après la décision de celui-ci de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran. Le Souverain saoudien a assuré du soutien inconditionnel de son pays « au Royaume du Maroc frère contre tout ce qui porte atteinte à sa stabilité et à son intégrité territoriale », rapporte l’agence de presse.

Et de préciser que les deux chefs d’Etats ont souligné la nécessité d’unifier les positions et de coordonner les efforts pour faire face aux manigances, menaces et ingérences de l’Iran dans les affaires arabes.

A noter que l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis cherchent à faire pression sur l’Algérie pour empêcher l’Iran de menacer la stabilité du Maghreb arabe et d’y provoquer des tensions. Une source diplomatique a confié à Le Site Info que la complicité entre le Polisario et le Hezbollah chiite libanais a provoqué la colère de hauts responsables saoudiens et émiratis, accusant l’Algérie de permettre aux Iraniens de semer la zizanie et la discorde dans la région.

