Maroc Vs Iran: l’Arabie saoudite soutient la décision du Royaume

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita a annoncé, mardi, que le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations avec l’Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au “Polisario”.

« Le Royaume d’Arabie Saoudite sera à côté du Royaume frère du Maroc pour tout ce qui menace sa stabilité, sa sécurité et son intérgrité territoriale », a-t-il souligné, notant que l’Arabie Saoudite « confirme son soutien au Royaume du Maroc frère afin d’assurer sa sécurité et stabilité, y compris dans sa décision de rompre ses relations avec l’Iran ».