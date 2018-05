Maroc-Iran: ce que l’on sait sur la rupture des relations

Le Maroc dispose de preuves irréfutables, des noms identifiés et des faits précis qui corroborent cette connivence entre le « Polisario » et le Hezbollah contre les intérêts supérieurs du Maroc, affirme Bourita.

Lorsqu’il s’agit de son intégrité territoriale, de sa sécurité nationale et de la sécurité de ses citoyens, le Maroc ne peut qu’être ferme et prendre des décisions claires, a tenu à préciser le responsable marocain.

La décision de rompre les relations avec l’Iran est prise pour des considérations « purement bilatérales » et n’a aucun lien avec les développements régionaux ou internationaux, a affirmé, ce mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.