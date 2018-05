Maroc: grave accident quelques minutes avant la rupture du jeûne

L’hécatombe continue sur les routes marocaines. Trois personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu samedi, quelques minutes avant la rupture du jeûne, sur la route reliant Tiznit et Sidi Ifni, plus précisément au niveau de la commune de Sidi Hssain Ou Ali.

