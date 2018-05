Maroc: deux morts et plusieurs blessés dans un terrible accident

Deux personnes ont trouvé la mort et dix autres ont été blessées, dont trois grièvement, dans un accident survenu tôt ce lundi matin, sur la route reliant la ville de Guelmin et Assa, près de la commune rurale Tarkamayt.

