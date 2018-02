Maroc: des Oulémas s’opposent au retour de Fizazi

D’après une source de Le Site info, Mohamed Fizazi s’apprête à revenir prêcher les vendredis à la mosquée Tarik Ibn Ziyad de Tanger. A rappeler que le cheikh salafiste avait été interdit de prêche au mois d’octobre dernier, après cette affaire de mariage coutumier qui avait fait les choux gras de la presse et des réseaux sociaux et en a indigné plus d’un.

Seulement, ce probable retour n’est pas vu d’un bon oeil par nombreux oulémas et autres théologiens qui s’insurgent énergiquement contre ce probable retour. D’ailleurs, ils s’étaient déjà auparavant adressés au ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, afin que Cheikh Fizazi ne puisse plus officier lors de la prière de vendredi, dans aucune mosquée du Royaume et ce, pour éviter tout amalgame islamophobe.

Ces oulémas vont encore plus loin dans leurs critiques et accusent le ministère de tutelle d’être une partie prenante de cette anomalie religieuse, morale et sociétale. Ceci, en permettant à Fizazi d’officier en tant qu’imam et prédicateur alors que son comportement est tout à fait à l’encontre des principes religieux et moraux qu’il est censé inculquer aux fidèles.

Les prochains jours nous apprendront sûrement si Fizazi prêchera encore « la bonne parole », que ces actes contredisent selon ses pairs, ou plus du tout.

L.A.