Maroc: des militants anti-Israël poursuivis en justice

Le militant amazigh Abdellah El Feryadi a décidé de poursuivre en justice les plus célèbres opposants à la normalisation des relations avec Israël.

Il s’agit du coordinateur général du Congrès nationaliste islamique, Khalid Sefiani, du président de l’Observatoire marocain contre la normalisation avec Israël, Ahmed Ouihmane, du coordinateur du Groupe d’action national pour le soutien de la Palestine, Abdelkader Alami, et du secrétaire général de l’Observatoire marocain contre la normalisation, Aziz Hannaouia.

El Feryadi, dont la visite en Israël avait créé un tollé, accuse les quatre activistes d’insultes, de calomnie, de diffamation et d’incitation à la haine. Ces derniers auraient fait pression, pendant deux ans, pour qu’il soit viré de son travail en l’accusant de complicité avec le Mossad.

« J’ai passé l’année 2017 à répondre à leurs attaques via la presse et ils refusent toujours de stopper cette campagne diffamatoire à mon encontre. Je suis conscient que je ferai face, après avoir déposé plainte, aux pressions des plus grandes organisations et associations qui défendront les quatre militants. Pour ma part, j’ai confiance en l’indépendance de la justice du Maroc et je suis certain que mes droits ne seront pas lésés », a-t-il assuré.

M.A.