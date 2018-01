Maroc: découvrez les personnalités de l’année 2017

La MAP a tranché au sujet des douze personnalités marocaines de différents domaines ayant marqué 2017 par leur parcours professionnel ou leurs initiatives citoyennes.

Dans la catégorie «Arts et Culture», Leïla Slimani, lauréate du prestigieux Prix Goncourt pour son roman «Chanson douce», a été choisie personnalité de l’année. Histoire atroce et extrêmement bien construite, le roman raconte l’assassinat de deux jeunes enfants par leur nourrice, en éventrant le passé mouvementé de cette nounou et sa lente descente dans la folie.

Côté «Sport», c’est à l’équipe nationale qu’est revenu le titre de personnalité de l’année suite à sa qualification historique à la Coupe du monde 2018 de football qui se tiendra en Russie.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la Surveillance du territoire national, Abdellatif Hammouchi a été choisi personnalité de l’année dans la catégorie «Politique et gouvernance», pour son travail assidu à la tête de deux départements très sensibles.

Au niveau de «l’action sociale», ce sont les Casques bleus marocains déployés dans le cadre des missions de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine qui ont été nominés.

Le wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, a, pour sa part, été élu personnalité de l’année dans la catégorie «Finances», alors que la femme d’affaires Salwa Akhannouch l’a été dans la catégorie «Economie et Entreprise».

Dans la catégorie «Santé», c’est le Directeur général du CHU de Marrakech, Hicham Nejmi, qui a été choisi personnalité de l’année pour avoir lancé la première banque de sang placentaire au Maroc

Dans la catégorie «Medias et Communication», le groupe «Ecomedia» a été désigné personnalité de l’année. Le choix s’est porté pour le site emploipublic.ma dans la catégorie «Internet et Réseaux sociaux», alors que dans la catégorie «Environnement, énergie renouvelable, développement durable», c’est la RATP Marrakech qui a été choisie pour son initiative de bus électriques lancée en marge de la COP22.

Dans la catégorie « Initiative citoyenne et développement humain», Abdelouahed Ben-Ncer, anthropologue, professeur de l’enseignement supérieur à l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, a été choisi personnalité de l’année. Ben-Ncer est l’un des superviseurs de l’équipe de recherche internationale à l’origine de la découverte des ossements d’Homosapiens datant de 300.000 ans à Jbel Irhoud au Maroc. Et dans la catégorie «Tourisme et Loisirs», c’est la Baie de Dakhla, considérée par beaucoup comme l’une des trois meilleures destinations mondiales des sports de glisse, qui a été désignée.

Ces personnalités ont été élues suite à un sondage réalisé auprès des différents supports du paysage médiatique marocain.

(avec MAP)