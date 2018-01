Le Maroc dame le pion à l’Algérie au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

A noter que le chef de gouvernement, Saâeddine El Othmani, représentera le roi Mohammed VI au 30 ème Sommet des chefs d’Etats et de gouvernements, dont les travaux auront lieu les 28 et 29 janvier, toujours dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba.

Cette élection a eu lieu à la capitale éthiopienne, Addis Abeba, à l’occasion de la 32ème session ordinaire du Conseil exécutif du bloc panafricain. Selon le quotidien Akhbar Al Yaoum, de ce week-end des 27 et 28 janvier, le Royaume était l’unique candidat représentant l’Afrique du Nord pour le siège occupé auparavant par l’Algérie à laquelle le Maroc a damé le pion, alors que le mandat de l’Egypte a été prolongé pour une autre année. Belle et cinglante réponse du berger à la bergère!

Fini la politique stérile de la chaise vide de trois longues décennies! Le Royaume est revenu de plain pied dans son élément naturel, le giron africain. Et à peine une année après ce retour triomphal et désiré par la communauté continentale, le Maroc vient d’être élu, vendredi, au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine.