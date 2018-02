Maroc: ce que risquent ceux qui harcèlent les femmes dans la rue

Cette loi concerne également ceux qui harcèlent les femmes via des lettres écrites, des sms, des emails, des enregistrements vocaux ou des photos. La peine sera doublée au cas où le mis en cause serait un collègue de travail ou un élément chargé de la sûreté dans les lieux publics.

La nouvelle loi punit d’un à six mois et à une amende de 2000 à 1000 dirhams tout harceleur ayant dérangé, agressé, exprimé des gestes déplacés, des remarques à connotation sexuelle ou émis des sifflements à l’encontre de la gent féminine dans les lieux publics.